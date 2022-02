Erik ten Hag vindt het jammer dat Bergwijn er niet is en gaat zitten met Tagliafico

Ajax wilde niet voldoen aan de vraagprijs van de Engelse club Tottenham Hotspur van naar verluidt 30 miljoen euro. „Met hem waren we nog beter geworden”, zei Ten Hag. „Dan hadden we nog een wapen gehad. En hoe meer wapens je hebt, hoe succesvoller je kan zijn. Hij was perfect voor ons geweest.” Ten Hag sluit niet uit dat Ajax in de zomer opnieuw bij de Spurs aanklopt voor Bergwijn. „Ik blijf zeer geïnteresseerd in een speler met zijn profiel.”

Extra wapen

Ten Hag vertelde uiteindelijk wel tevreden te zijn over het verloop van de laatste transferperiode. „We hebben de selectie op David Neres na intact gehouden en er met Brian Brobbey een extra wapen bijgekregen. We wilden ook meedenken met Nicolas Tagliafico”, zei de trainer over de linksback die in de belangstelling stond van FC Barcelona. „Maar uiteindelijk moet het belang van Ajax het zwaarste wegen. Hij is een heel belangrijke speler voor ons.” Tagliafico uitte afgelopen week zijn onvrede in de Argentijnse media. Hij vindt dat Ajax hem een mooie kans heeft ontnomen. „Ik ga voor zondag even met hem zitten”, zei Ten Hag die de linksback uit Argentinië dit seizoen nog maar weinig speeltijd heeft gegeven.

Ten Hag verwacht niet dat Mohamed Ihattaren snel aansluit bij het eerste elftal. „Hij is niet fit en dat gaat ook nog wel even duren”, zei hij over de oud-speler van PSV die Ajax voor een jaar huurt van Juventus. „We moeten hem met rust laten en zijn ding laten doen. Het is nu aan hem. Laat hem werken aan zijn talenten. Die heeft hij ontegenzeggelijk. Hij kan op termijn een goede speler voor ons worden.”

De 19-jarige Ihattaren werkt voorlopig bij Jong Ajax aan zijn fitheid. „Maar ook die ploeg valt onder verantwoordelijkheid van mij”, zei Ten Hag. „We kunnen veel dingen optuigen, maar het gaat erom wat de speler in kwestie ermee doet. Profvoetbal betekent dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Bepaalde volwassenheid. Veel moet vanuit hemzelf komen.”

