Frenkie de Jong: ’Laten zien dat de magie bij Oranje niet verdwenen is’

Frenkie de Jong is het lachende middelpunt van de warming-up van Oranje. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Volgens Frenkie de Jong is het zeker niet zo dat de magie van het Nederlands elftal van de afgelopen jaren onder Ronald Koeman ineens is verdwenen. „We hebben tweemaal verloren en dat verwacht je niet van Oranje. Tegen Italië hadden we het lastig en vonden we niet direct de oplossing om ons te wapenen. Tegen Mexico stond het beter en waren ook bij balbezit positieve dingen te zien.”