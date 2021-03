Lopers in onzekerheid na uitstel marathon Hamburg

„We zijn optimistisch en hebben vier andere lokaties op het oog”, zegt Marleen Vink–Rennings namens het organiserende bureau Global Sport Communications. „Voor de atleten is dit inderdaad een tegenvaller, maar ze weten dat ze flexibel moeten zijn in deze tijd. Voor hen is het een soort loterij. Ze moeten een marathon kiezen om zich te kunnen plaatsen, maar weten niet welke marathon er werkelijk door zullen gaan. Wij doen ons uiterste best om de atleten de kans te geven om naar Tokio te gaan en zullen niet snel opgeven. Het is moeilijk in deze, maar we zien genoeg mogelijkheden en vragen om even wat extra geduld.”

De marathon in Hamburg zou plaatsvinden op een volledig afgesloten parcours in het centrum. De atleten zouden viermaal een ronde van zo’n 10.5 kilometer afleggen. De Nederlandse atleten Björn Koreman, Mohamed Ali, Roy Hoornweg, Frank Futselaar, Benjamin de Haan, Michel Butter en Jill Holterman hadden aangekondigd om in Hamburg op een olympisch ticket jagen.

Abdi Nageeye is zo goed als zeker van de Olympische Spelen. Hij liep al 2:06:17 minuten en is de Nederlands recordhouder. Daarachter is het spannend: Bart van Nunen liep 2:10:16, Björn Koreman kwam tot 2:11:07 en Frank Futselaar liep exact 2:11:30 minuten. Er komen in totaal drie Nederlandse atleten uit op de Olympische Spelen in Tokio komende zomer.