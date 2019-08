Messi moet Barça-duels door kuitblessure missen

De Argentijnse superster sloot zich afgelopen weekend weer aan bij de Catalanen, liet het vriendschappelijke duel met Arsenal nog schieten, maar liep maandag op de training een kuitblessure op.

Als gevolg daarvan liet Barcelona direct weten dat Messi de trip naar de VS (waar de club twee keer tegen Napoli speelt) aan zich voorbij laat gaan. Hoe ernstig de kwetsuur van de nummer 10 is, is nog niet bekend. Het is daarom ook niet duidelijk hoe lang de Argentijn uit de roulatie zal zijn. Uit de eerste diagnose blijkt volgens de club dat het gaat om een lichte scheuring van de kuitspier.

Barcelona begint de Spaanse competitie vrijdag over een week met een uitwedstrijd tegen Athletic de Bilbao.