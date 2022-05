Max Verstappen: ’Dit wordt een behoorlijk gek weekeinde!’

„Ik denk dat dit een pretty crazy weekeinde gaat worden!”, aldus de Red Bull-coureur. ,,Ik kijk er heel erg naar uit om in Miami te rijden. Ik hoop op een opwindend weekeinde. Miami is een erg leuke stad en een zeer interessante locatie voor een F1-race. Ik denk dat iedereen naar dit evenement uitkijkt. Niet alleen de rijders, maar ook de fans.”

Verstappen is sowieso een groot fan van de Verenigde Staten en vindt het mooi om te zien dat de Formule 1 meer en meer aan populariteit wint onder de Amerikaanse bevolking, mede door de Netflix-show Drive to Survive en de toegenomen actie op de baan door de nieuwe regels.

Een overzicht van het nieuwe circuit in Miami. Ⓒ ANP/HH

„Ik vind het ook altijd heel leuk om in Austin te zijn. Mooi dat we nu ook een andere staat bezoeken. Het is prachtig om te zien dat onze sport steeds groter wordt in de VS. De teams doen hard hun best om de F1 te promoten en het helpt natuurlijk dat we steeds vaker deze kant optrekken”, aldus de 24-jarige Nederlander, die weet dat hij volgend jaar ook naar Las Vegas zal afreizen voor een GP.

Verstappen rijdt in Miami met een speciale helm rond. De actie op de baan vindt in de Nederlandse avond plaats. De race begint zondag pas om 21.30 uur.