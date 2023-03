Kabinet laat Thialf niet in kou staan: topschaatsers gered dankzij 3,5 miljoen euro

Aanvankelijk wilde Helder dat de lagere overheden meer zouden bijdragen aan een oplossing, maar zij bleven erbij dat de rijksoverheid meer zou moeten bijdragen. Helder heeft maandag toegezegd het volledige bedrag voor de battery packs voor haar rekening te nemen. Het geld komt uit het accommodatiebudget voor topsport en wordt in fases overgemaakt in 2023, 2024 en 2025.

„Ik ga hiertoe over omdat een investering in battery packs op korte en lange termijn de exploitatie van Thialf duurzaam verbetert. Hierdoor kan topsport in Thialf doorgang blijven vinden. Bovendien draagt dit bij aan de benodigde verduurzaming van de sportsector. Hiermee kan kennis en kunde worden verkregen hoe grote sportaccommodaties die ook grote energieverbruikers zijn, kunnen verduurzamen”, meldt de minister.

De Tweede Kamer had vorig jaar aangedrongen op een reddingsoperatie voor Thialf, dat in acute nood kwam doordat de energiekosten fors opliepen door onder meer de oorlog in Oekraïne.