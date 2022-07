Transfer Kristensen meevaller voor Ajax

Kristensen was halverwege het seizoen 2017/’18 de eerste aankoop van Erik ten Hag, onder wie de Deen uiteindelijk tot 27 wedstrijden (één treffer) kwam. Anderhalf jaar na zijn komst naar Ajax verhuisde hij voor ongeveer vijf miljoen euro naar Red Bull Salzburg. In Oostenrijk speelde hij zich in de kijker van Leeds United dat ongeveer tien miljoen euro voor hem neertelt.

Ook de transfer van Sven Botman naar Newcastle United was een meevaller voor Ajax. Die levert de Amsterdammers, inclusief de opleidingsvergoeding, een bedrag op van 3,9 miljoen euro. Voeg dat bij de negen miljoen euro die Ajax eerder kreeg van Lille en het is duidelijk dat Botman de meest lucratieve speler is die nooit één minuut in Ajax 1 speelde.