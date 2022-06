Martinez valt over uitspraak Van Gaal

Geconfronteerd met een uitspraak van Van Gaal over het druk zetten van de Belgische ploeg, reageerde Martinez stekelig. „Zei Van Gaal dat we niet goed genoeg druk hebben gezet? Hij zei ook dat Noa Lang meer de Gouden Bal verdiende dan Kevin De Bruyne… Ik ga niet antwoorden op andere bondscoaches. Soms zetten we heel goed druk. Maar het moeilijke aan internationaal voetbal is dat een blok van 75 wedstrijden 6 jaar duurt, dus het is moeilijk om een lijn te vinden. Tegen Nederland deden we het niet goed genoeg, maar ons succes hangt niet af van onze druk, wel wat we doen met en zonder de bal.”

Verkeerd begrepen

In zijn ijver om zijn gram te halen op Van Gaal, interpreteerde Martinez de uitspraak van zijn collega echter verkeerd. De Nederlandse bondscoach stelde juist dat de Gouden Bal in zijn ogen naar Kevin De Bruyne zou moeten gaan. „Omdat hij middenvelder is, wordt hij niet snel de Speler van het Jaar. Maar voor mij is hij de Speler van het Jaar. Maar meestal gaat de Gouden Bal naar aanvallers”, aldus de Oranje-bondscoach, die daar als grapje aan toevoegde dat Noa Lang, waarover hij net daarvoor sprak, als aanvaller misschien meer kans maakte. Voor alle toehoorders was echter volstrekt duidelijk dat Van Gaal oprecht was in zijn mening dat in zijn ogen de Gouden Bal naar De Bruyne hoort te gaan.

"Belangrijk dat we wedstrijd tegen Nederland gebruiken in de volgende wedstrijden"

Martinez keek in de aanloop naar het Nations League-duel met Polen nog even terug op de confrontatie met Oranje. De bondscoach van de Rode Duivels vond bij nader inzien, dat de Belgen in Brussel niet zoveel minder waren geweest dan het Nederlands elftal. „Het is belangrijk om terug te kijken op de wedstrijd. De eerste 25 minuten waren zeer sterk, we hadden controle over de wedstrijd. En plots zakte onze defensieve intensiteit. Maar je verdedigt in het moderne voetbal met elf spelers, dat is dus niet enkel te wijten aan de verdediging. Als je naar de fysieke statistieken kijkt zie nochtans dat het probleem daar niet lag, het is duidelijk dat we wel degelijk wilden winnen. De wedstrijd was eigenlijk gelijker dan je zou denken als je naar het resultaat kijkt. Nu is het belangrijk dat we de wedstrijd tegen Nederland gebruiken in de volgende wedstrijden.”

Lukaku

De bondscoach van de Rode Duivels acht de kans groot, dat hij deze interlandperiode geen beroep meer kan doen op Romelu Lukaku, die tegen Nederland uitviel met enkelklachten. „De medische resultaten waren minder slecht dan we hadden verwacht. Hij speelt niet tegen Polen en Wales. Er is een heel kleine kans dat hij de laatste wedstrijd haalt, maar ik verwacht niet dat hij nog zal spelen.”