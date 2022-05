Linssen schiet Feyenoord nog even naar winst tegen Eagles

Halverwege zag Slot dat het niveau van zijn basiself, zoals die tegen Marseille speelde en zoals die zondag tegen FC Twente weer zal aantreden, best hoog ligt. Daar kan nog niet iedereen aan tippen en het liefst wil de oefenmeester van de Rotterdammers juist dat er veel meer druk op zijn finale-elftal komt.

Hoe sterker de bank is, hoe groter de kans is dat Feyenoord niet verzwakt raakt als het straks tegenover de door Jose Mourinho opgepompte ploeg van AS Roma komt te staan in Albanië. Spelers als Alireza Jahanbakhsh, de uit Zweden aangetrokken Patrik Walemark of de van Moskou gehuurde Jorrit Hendrix zouden er meteen moeten kunnen staan als de nood aan de man komt over twee weken.

"Van Marwijk en Van den Herik, leiders van UEFA Cup-succes, bekijken huidige finalist"

Frisse benen

Maar wat zich in het eerste uur tegen Go Ahead Eagles voor de ogen van Slot afspeelde kan hem nooit heel erg vrolijk hebben gemaakt. Afgelopen zondag kreeg de coach hier en daar nog het verwijt dat hij te weinig frisse benen had gebracht tegen PSV en dat zijn elftal daardoor een fletse indruk maakte in de eerste helft. Slot legde toen al uit dat het gevaar bestaat dat de ‘flow’ eruit gaat als je te veel wissels toepast in een lekker draaiend elftal. En dat is exact wat er gebeurde in de voorlaatste partij van het seizoen.

Gelukkig voor de Rotterdammers stond Gernot Trauner met Lutsharel Geertruida gewoon in het centrum in de eerste helft, waardoor de boel achterin wel op slot bleef. Aanvallend was het allemaal pover en het enige voordeel kan zijn dat de scouts van Mourinho een flinke berg rivierzand uit de IJssel in de ogen gestrooid kregen.

Van Marwijk

Nu zal Mourinho zijn huiswerk wel hebben gedaan tegen de tijd dat hij in Tirana de dgens kruist met Slot en zal hij vooral de twee halve finaleduels met Marseille als leidraad gebruiken.

En over Europa Cup-sfeer gesproken… In Deventer zat de coach van Feyenoord, Bert van Marwijk, die 20 jaar geleden de laatste grote Europese prijs won, op de tribune. Hij niet alleen, ook de voorzitter uit die tijd (Jorien van den Herik), teammanager Hans Hagelstein en Benno Leeser (jarenlang voorzitter van de Business-club van Feyenoord) zaten op de eerste rij. Alsof het een reünie van de UEFA Cup 2002 betrof. Met een beetje fantasie kon ook Eagles-coach Kees van Wonderen, een paar meter voor hun langs de lijn, nog bij het UEFA Cup-tafeltje worden gezet.

Fortuyn

Die hadden door de moord op Pim Fortuyn destijds een andere voorbereiding op de finale dan het huidige Feyenoord. Directeur Dennis te Kloese heeft Slot toestemming gegeven om in Portugal de rust op te zoeken en een trainingskamp te beleggen ver weg van de euforie en hectiek in Rotterdam.

Slot gooide er na rust nog drie reserves bij: de Amerikaan Cole Bassett, de piepjonge Denzel Hall en Philippe Sandler. Maar hij had zijn routinier Bryan Linssen nodig om een zege te pakken: 1-0.