Dalglish ontslagen uit ziekenhuis na corona-opname

De Schotse oud-aanvaller moest uit voorzorg enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Hij mocht zaterdag weer naar huis, vertelt Dalglish in de Schotse krant The Sunday Post. „De mensen zullen denken dat ik vanwege mijn naam de beste zorg kreeg, maar iedere patiënt krijgt de beste zorg van de NHS”, zegt Dalglish, die nu voorlopig in thuisisolatie zit. „We mogen heel dankbaar zijn met al die mensen van de nationale gezondheidszorg. Ik wens ze allemaal het beste, ze werken zo hard om ons hier doorheen te helpen.”

Dalglish won als speler drie keer de Europa Cup 1 won met Liverpool. Als trainer leidde hij de ’Reds’ drie keer naar de landstitel, voor het laatst in 1990.