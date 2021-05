Puck Moonen kampt met paniekaanvallen en clasht met ploeg

Moonen miste vorige week de Waalse Pijl vanwege - naar eigen zeggen - een fout rond een PCR-test. Het zou haar tweede koers van dit seizoen worden. Eerder gaf ze op in de Ronde van Moeskroen.

„Het is moeilijk om mijn frustratie onder woorden te brengen en dat terwijl ik dit seizoen sowieso nog niet veel heb kunnen koersen, door redenen die me nog steeds onduidelijk zijn”, verklaarde Moonen, waarmee ze indirect een sneertje uitdeelde aan haar ploegleiding.

Een paar dagen later, tijdens een training in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik werd ze ineens overvallen door een paniekaanval. Een dag later gebeurde dat opnieuw. Moonen liet daarop verstek gaan voor Luik-Bastenaken-Luik.

Haar ploegleiding, die ze eerder dus al voorzichtig aanviel, reageerde not amused op de afmelding en sprak van een gebrek aan verantwoordelijkheid.

"Het is heel gemakkelijk om na te trappen naar iemand die al op de grond ligt"

Ook ploeggenote Thalitha de Jong was weinig begripvol en haalde venijnig uit. „Te horen gekregen dat Puck Moonen het laat afweten om te komen koersen. Ik heb aangeboden om te starten met de ploeg, anders kon heel het hele team naar huis, ondanks de nodige voorbereidingen, kosten en boetes.”

Moonen reageerde geschokt op het bericht van De Jong, vooral omdat haar ploeggenote volgens haar de werkelijke reden achter de afzegging niet kende. Via Instagram kwam ze vrijdag met een verklaring aan haar 536.000 volgers.

„Bedankt voor al de steun. Jullie weten wie jullie zijn”, aldus Moonen. „Moeten omgaan met paniekaanvallen is geen grap. Het is triest dat mentale problemen blijkbaar nog steeds niet serieus worden genomen in deze sport. Het is moeilijk voor mij om niet te reageren op valse beschuldigingen en dat ik niet het hele verhaal kan vertellen. Het is heel gemakkelijk om na te trappen naar iemand die al op de grond ligt. Mijn doelen blijven echter onveranderd. Ik ga ze najagen en kies voor mijn eigen geluk en eigen vooruitgang.”