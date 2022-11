Caroline Garcia schrijft WTA Finals op haar naam

Aan het toernooi, dat dit jaar werd gehouden in Fort Worth (Texas), nemen de beste acht tennissters van het afgelopen jaar deel. Sabalenka, de nummer 7 van de wereld, had in de halve finales nog de als eerste geplaatste Poolse Iga Swiatek uitgeschakeld.

Voor de 29-jarige Garcia, zesde op de wereldranglijst, was het haar elfde toernooizege. Ze is pas de tweede Française na Amelie Mauresmo in 2005 die de WTA Finals wint.