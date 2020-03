Van Gerwen vervolgt jacht op derde eindzege UK Open tegen Lowe

Nathan Aspinall was titelverdediger op de UK Open, maar die werd door Van Gerwen zelf kansloos gelaten voor prolongatie. In een zinderende partij rekende de Brabander vrijdag af met The Asp: 10-8. „Vandaag was mijn dag”, zei de getergde Van Gerwen na afloop van de wedstrijd. „In het begin van het duel speelde ik niet goed, maar daarna vond ik mijn versnellingen. Ik deed de juiste dingen op het juiste moment.”

Eerste zege in vier jaar

Het was een ’bijzondere’ zege voor Van Gerwen. Na zijn eindoverwinning in 2016 stonden achtereenvolgens een blessure (2017), Jeffrey de Zwaan (2018) en Mervyn King (2019) nieuwe zeges in de weg, waardoor de winst op Aspinall zijn eerste in vier jaar was. „Je moet in jezelf blijven geloven, wat er ook gebeurd”, zei Mighty Mike na de ’bevrijdende’ overwinning.

Zaterdagmiddag vervolgt Van Gerwen zijn weg tegen de Engelsman Lowe, de nummer 100 van de wereldranglijst die in de vorige ronde verrassend Adrian Lewis elimineerde: 10-4. Naast Van Gerwen zijn er nog twee Nederlanders in de race. Jelle Klaasen neemt het op tegen Steve West, terwijl Dirk van Duijvenbode de Oostenrijker Mensur Suljovic treft.

Van Gerwen won de UK Open eerder in 2015 en 2016. Zijn landgenoten Roland Scholten (in 2004) en Raymond van Barneveld (in 2006 en 2007) gingen Van Gerwen voor.