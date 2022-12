’Schande dat Vierschansentournee voor vrouwen weer is uitgesteld’

„De tijd is rijp voor een Vierschansentournee voor vrouwen”, schreef de Duitse skispringster Luisa Görlich onlangs in een column op Sport.de. „Het is daarom een schande dat juist in deze tijd van gendergelijkheid de start van zo’n tour opnieuw is uitgesteld.” Haar column werd gedeeld door diverse skispringsters, onder wie de Noorse Maren Lundby, de olympisch kampioene van Pyeongchang 2018. „Wanneer gaan ze eens beseffen dat het opnemen van de vrouwen in de Vierschansentournee alleen maar positieve effecten zal hebben? Meer tv-kijkers, meer inkomsten en voor ons meer plezier”, aldus Lundby.

De organisatie van de Vierschansentournee maakte een jaar geleden bekend voornemens te zijn om ook een tournee voor vrouwen te organiseren. De lokale organisatoren in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen gingen daar in eerste instantie mee akkoord, maar de Oostenrijkse steden zijn inmiddels niet meer zo enthousiast.

Het plan om voor de vrouwen een Vierschansentournee op andere locaties te organiseren, leverde afkeurende reacties op. „We willen natuurlijk wel graag op dezelfde vier locaties als de mannen springen, anders is het geen Vierschansentournee”, aldus de Duitse Katharina Althaus, winnares van het zilver op de Spelen van 2018 en 2022.