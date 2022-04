Primoz Roglic knalt naar tijdritzege in het Baskenland

Het was een kort (7,5 kilometer) maar listig tijdritje in het Baskenland, met enkele stroken bergop, linke afdalingen en zelfs wat kasseien. Toch bleven de verschillen superklein tussen veel van de klassementsrenners. Toch was het tijdritspecialist Remi Cavagna die lang de snelste tijd had en twee tellen sneller was dan voormalig Tour-winnaar Geraint Thomas, Adam Yates en Aleksandr Vlasov.

De twee topfavorieten voor de ritzege Remco Evenepoel en Roglic moesten toen echter nog vertrekken. De Belg knalde bij het tussenpunt al alle tijden van de tabellen en was 8 tellen sneller dan Yates, die daar het snelste was. Aan de streep was hij ook een stuk sneller dan zijn ploeggenoot Cavagna. Hij sloeg een gat van elf tellen.

Roglic was de enige die hem nog kon bedreigen en was bij het eerste tussenpunt slechts een halve tel trager. De Sloveense titelverdediger in het Baskenland verloor nog nooit een tijdrit op Spaanse bodem. Die bizarre statistiek breidde hij uit tot een perfecte reeks van acht dankzij een geweldig slot, want uiteindelijk was hij vijf tellen sneller aan de meet dan Evenepoel. Daarmee laat de olympisch kampioen tijdrijden direct zien dat hij deze week ook weer de topfavoriet is.