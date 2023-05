Mandy van den Berg zet op 32-jarige leeftijd punt achter loopbaan

De verdediger raakte tijdens dat toernooi haar basisplaats kwijt. Van den Berg mocht in de gewonnen finale tegen Denemarken nog wel even invallen en nam samen met Sherida Spitse de EK-beker in ontvangst. Kort na het toernooi besloot ze zich niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje. Van den Berg kwam daar later op terug, maar werd niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg.

Nieuwe fase

„Het is mooi en genoeg geweest”, zegt Van den Berg in de video waarin ze haar afscheid aankondigt. „Het is tijd voor een nieuwe fase. Niet de prijzen die ik heb gewonnen hebben mijn carrière gemaakt, maar alle mensen die ik heb ontmoet, de lessen die ik heb geleerd en alle andere waardevolle momenten die daarbij kwamen kijken.”

Van den Berg speelde voor onder meer ADO Den Haag, Liverpool, Reading, Valencia en clubs in Zweden en Noorwegen. Met PSV won ze in 2021 de KNVB-beker. De Westlandse, die eerder dit jaar trouwde met een Spaanse oud-voetbalster, werkt als tv-analyticus bij de NOS en is bezig met de trainerscursus.