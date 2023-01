PSV mazzelt bij moeizame zege op Vitesse

Na de verkoop van Cody Gakpo aan Liverpool zag PSV-trainer Ruud van Nistelrooy deze week weer een belangrijke aanvallende troef vertrekken. Noni Madueke werd verkocht aan Chelsea voor 35 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen richting 40 miljoen. Financieel directeur Jaap van Baar wrijft zich in de handen. De coronaschade is weggewerkt en voor dit seizoen zijn zwarte cijfers gegarandeerd, maar Van Nistelrooy ziet zijn elftal week na week verder uitgekleed worden, terwijl vervanging vooralsnog uitblijft.

Algemeen directeur Marcel Brands, die de technische zaken er sinds het vertrek van John de Jong bij doet, heeft nog een dikke week om de selectie een sportieve impuls te geven. De nieuwe spits Fabio Silva zat zaterdagavond bij de thuiswedstrijd tegen Vitesse al op de tribune. Zondag worden afrondende gesprekken gevoerd met de Portugees, die gehuurd wordt van het Engelse Wolverhampton Wanderers, dat tweeënhalf jaar geleden 40 miljoen euro voor hem betaalde.

Silva kan onmogelijk onder de indruk zijn geraakt van wat zijn nieuwe tijdelijke werkgever op de mat legde, al is hij niet veel gewend, want in de eerste seizoenshelft speelde de Portugees voor Anderlecht, de zieltogende Belgische topclub, die dertiende staat, op slechts vier punten van een degradatieplaats.

Til in de basis

Het vertrek van Madueke had Van Nistelrooy tegen Vitesse proberen op te vangen met een aantal omzettingen. Ondanks zijn dramatische invalbeurt tegen Fortuna Sittard mocht Guus Til ditmaal vanaf de aftrap spelen. Met Anwar El Ghazi vanaf de rechterflank, Simons vanaf links en Til als voorste middenvelder in de rug van spits Luuk de Jong ging PSV na twee doelpuntloze thuisduels op jacht naar de zege.

De positie van Joey Veerman is opvallend. De middenvelder zat voor de winterstop nog een keer in de voorselectie van Oranje, maar is sinds de hervatting van de competitie zijn plek kwijtgeraakt. Tegen Sparta stond hij nog in de basis, maar nadat hij bij zijn wissel de nodige misbaar maakte, zit hij nu al drie wedstrijden op de bank.

Bij Vitesse had voormalig PSV-trainer Phillip Cocu een basisplaats ingeruimd voor Mohamed Sankoh. De Poolse VfL Wolfsburg-huurling Bartosz Bialek heeft de hooggespannen verwachtingen nog niet kunnen inlossen. Bij absentie van de niet fitte Kacper Kozlowski was er ook een basisplaats voor Enzo Cornelisse.

Simons op dreef

De eerste kans van de wedstrijd was voor Vitesse via Million Manhoef die naast kopte, maar al snel nam PSV het initiatief. Het spel van de thuisploeg was stroef. Het is momenteel bij PSV hopen op een bevlieging van Xavi Simons. Na het vertrek van Gakpo en Madueke en het wegvallen uit de basis van Joey Veerman moet al het gevaar van de 19-jarige middenvelder komen.

Eerst stuurde Simons spits De Jong weg, die de bal goed vrijmaakte door te kappen, maar de bal met links op de buitenkant van de paal knalde. Even later zette Simons met een bekeken balletje El Ghazi vrij voor doelman Kjell Scherpen. De met zijn efficiëntie worstelende El Ghazi schoot de bal op Scherpen, maar werd meteen na het afdrukken wild onderuit gegleden door Mitchell Dijks. VAR Edwin van de Graaf riep scheidsrechter Pol van Boekel naar de kant en na het zien van de beelden ging de bal alsnog op de stip. De Jong ging achter de bal staan, maar produceerde een slappe schuiver, die Scherpen gemakkelijk kon stoppen. Het is opmerkelijk dat De Jong, die allerminst een specialist is en in zijn eerdere periode bij PSV meerdere penalty’s miste, weer naar voren is geschoven als penaltynemer.

De Jong verlaat geblesseerd het veld. Ⓒ ANP/HH

Het was niet de avond voor De Jong, want op de bal op de paal en de gemiste penalty volgde een bloedende hoofdwond na een botsing met de koppen tegen elkaar met Vitesse-verdediger Melle Meulensteen. De spits moest uitvallen en werd vervangen door Johan Bakayoko.

Til scoort

Direct na rust had PSV een mazzeltje. Een niet al te lastig schot van Til werd door Vitesse-doelman Scherpen verkeerd getaxeerd en plofte via binnenkant paal in het doel. Met dat doelpunt rekende PSV af met een doelpuntloze periode van 235 minuten in eigen stadion, een opmerkelijke reeks voor de ploeg die voor de winterstop zo gemakkelijk scoorde. PSV verzuimde in het vervolg van de tweede helft de score verder op te voeren en kreeg daar bijna nog een dure rekening voor gepresenteerd. In de slotfase kwam Vitesse via Matus Bero en de invallers Miliano Jonathans en Bartosz Bialek nog enkele malen dicht bij de gelijkmaker, maar waar het vorige week tegen Fortuna in de slotminuten mis ging, bracht PSV ditmaal de zege wel met de nodige moeite over de meet. Ver in blessuretijd was er nog rood voor Vitesse-doelman Scherpen, die ver uit zijn doel kwam en PSV-invaller Yorbe Vertessen neerhaalde.

