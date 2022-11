Premium Het beste van De Telegraaf

Volgens ervaringsdeskundigen Janmaat en Vlaar puzzelstukje om straks sterkere landen te verslaan Familiedag Oranje kan positief uitpakken: ’Van Gaal doet nooit iets zonder reden’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Met een grote glimlach staat bondscoach Louis van Gaal op het trainingsveld. De bondscoach richt zich met Oranje op het tweede duel met Ecuador. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

DOHA - Het Nederlands elftal richtte op trainingsveld 6 van de Universiteit van Qatar het vizier op Ecuador, vrijdag de tweede WK-tegenstander in Groep A. De training had ditmaal plaats achter gesloten deuren, zonder pottenkijkers, zonder familie. Toch ging het bij Oranje ook nog over de familiedag een etmaal eerder, waar bondscoach Louis van Gaal zijn internationals blij mee verraste. Dat zo’n initiatief bijzonder positief kan uitpakken, was al bekend van acht jaar geleden, toen Van Gaal de familie en vrienden van de bronzen WK-ploeg regelmatig bij het schitterende avontuur in Brazilië betrok.