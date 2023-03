Max Verstappen maakt zich na rommelige sessies weinig zorgen

Na ongeveer een kwartier begon het te regenen boven Albert Park, waardoor er geen tijden meer werden verbeterd. Bijna alle coureurs kwamen nog wel even naar buiten op de intermediates. Zaterdag en zondag wordt er geen regen meer verwacht in Melbourne.

Toen het nog droog was noteerde Fernando Alonso de snelste tijd: 1.18,887. Charles Leclerc en Max Verstappen kwamen tot de tweede en derde tijd. Nyck de Vries eindigde, voor wat het waard was, op de zeventiende stek. De AlphaTauri-coureur was de enige die de intermediates overigens niet uitprobeerde.

Fernando Alonso was de snelste tijdens vrije training twee. Ⓒ ANP/HH

Verstappen was tijdens de eerste training de snelste in Australië, gevolgd door zijn teamgenoot Sergio Pérez en Alonso. Ook die sessie verliep wat rommelig, met twee rode vlaggen. Verstappen spinde ook nog aan het einde van de eerste training, maar dat had geen grote gevolgen.

,,Dat het lastig was had niet zozeer met de auto te maken, maar vooral omdat er weinig grip was. Het asfalt hier is nogal glad, dat was vorig jaar ook al zo. Het maakt het dan moeilijk om de banden aan de praat te krijgen en gelijk te kunnen pushen”, aldus Verstappen. ,,Met die onderbrekingen erbij kom je niet echt in je ritme. We zullen goed naar de data moeten kijken en dan de juiste keuze maken voor zaterdag. De auto voelde verder goed aan en ik denk dat het wel goedkomt.”