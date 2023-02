AlphaTauri presenteert auto Nyck de Vries

De Vries was zaterdag net als teamgenoot Yuki Tsunoda van de partij tijdens de lancering in de Appel Room, tijdens de New York Fashion Week. Dinsdag heeft AlphaTauri een filmdag belegd op het circuit van Misano in Italië, waarin de nieuwe auto voor het eerst kort kan worden uitgeprobeerd op het asfalt. Tijdens de testdagen in Bahrein (23 tot en met 25 februari) kan De Vries dan echt warmdraaien in aanloop naar de eerste race op 5 maart.

Nyck de Vries Ⓒ Red Bull Content Pool

Wat de kleurstelling van de auto betreft, vallen ten opzichte van 2022 de rode tinten op, op onder meer de achtervleugel. Dat heeft alles te maken met een nieuwe, grote sponsor: Orlen. AlphaTauri hoopt een beter seizoen door te maken dan vorig jaar, toen de prestaties tegenvielen en alleen Williams slechter presteerde. De Vries is de vervanger van de naar Alpine vertrokken Gasly.

„Ik ben zeer gemotiveerd om te laten zien wat ik kan”, aldus de 28-jarige Nederlander. „Mijn weg hier naartoe is wat ongebruikelijk en heeft wat langer geduurd, maar ik denk dat ik daardoor nog dankbaarder ben voor deze kans en nog meer gemotiveerd om die kans te grijpen. Max Verstappen domineert de sport op dit moment en het hele land staat achter hem. Nu hebben de fans nog een tweede Nederlandse coureur om voor te juichen.”