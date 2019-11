Jannik Sinner, de nieuwe sensatie in tenniswereld

Jannik Sinner heeft veel goede slagen in huis. Ⓒ AFP

De weg naar wereldtop is lang en ligt bezaaid met hindernissen, maar als de voortekenen niet bedriegen dan kan Jannik Sinner weleens een enorme sensatie worden op de ATP-Tour. Afgelopen weekeinde bleek waarom Richard Krajicek de pas 18-jarige Italiaanse tennisser een wildcard heeft gegeven voor het ABN AMRO-toernooi. In de eindstrijd van de Next Gen Finals in Milaan maakte Sinner gehakt van een andere grote belofte, Alex de Minaur: 4-2, 4-1 en 4-2.