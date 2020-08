’Engelse bond wil Wiegman verleiden met monstersalaris’

De 50-jarige Wiegman zou (eventueel pas na de vanwege corona uitgestelde Olympische Spelen van volgend jaar) de overstap kunnen maken naar de FA. Ook in Engeland komt dat nieuws deze dinsdag naar buiten.

Eerder dit jaar sprak Wiegman in gesprek met De Telegraaf uit dat ze haar volgend jaar aflopende contract in principe wil verlengen tot en met het naar 2022 verplaatste EK. „Het is nog steeds mijn ambitie om beide toernooien te doen”, zei ze in mei, nadat het coronavirus de internationale kalender in de war had geschopt.

Wiegman weigerde echter op de zaken vooruit te lopen. Ze was sowieso voornemens eerst in gesprek te treden met de KNVB. „Wat Oranje betreft is er tussendoor niet veel gebeurd. Toch vind ik dat je even goed met elkaar moet zitten en elkaar een update moet geven.”

Een eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en ook de KNVB heeft toen uitgesproken dat de bond het liefst doorgaat met Wiegman.

„Voor de zomervakantie hebben beide partijen met elkaar gesproken over de toekomst na de Olympische Spelen van 2021. Daarbij is de intentie uitgesproken om in principe met elkaar door te gaan”, aldus een woordvoerder. Na de vakantieperiode volgt een tweede onderhoud.

Grote uitdaging

Het is sowieso een grote wens van Wiegman om met de Oranje Leeuwinnen haar opwachting te maken op de Olympische Spelen in Tokio. Het zou de cirkel rond maken na EK-goud in 2017 en zilver op het WK van vorig jaar. Bovendien nam het Nederlandse vrouwenteam nooit eerder deel aan de Spelen.

Het is daarom niet aannemelijk dat Wiegman voor de zomer van 2021 een overstap maakt naar de Engelse bond. Echter: de FA is volhardend en Wiegman zou ook na de Spelen aan de slag kunnen bij het Engelse vrouwenteam.

De huidige bondscoach van de Engelsen is oud-international Phil Neville, maar hij moet vertrekken en het is nog onzeker of hij de ploeg wel mag leiden in Tokio. De Engelse bond hoopt dat Wiegman in ieder geval tijdens het EK 2022 in eigen land voor de groep staat.

Vera Pauw

Eerder greep ook Vera Pauw, die met de Oranje-vrouwen debuteerde op een eindtoernooi (het EK van 2009, red.) haar kans in het buitenland nadat ze zich met het Nederlands elftal had laten zien. Pauw had na haar werk bij Oranje ook de nationale teams van Rusland en Zuid-Afrika onder haar hoede.

