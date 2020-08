Sarina Wiegman topkandidaat voor functie als bondscoach van Engeland

De 50-jarige Wiegman is op dit moment nog bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal, maar zou (eventueel pas na de uitgestelde Olympische Spelen van volgend jaar) de overstap kunnen maken naar de FA. Ook in Engeland komt dat nieuws deze dinsdag naar buiten.

Grote uitdaging

Het was de grote uitdaging van Wiegman, die in 2017 met Oranje Europees kampioen werd en twee jaar later de finale van het WK bereikte, om met de Oranje Leeuwinnen haar opwachting te maken op de Olympische Spelen van Tokio. Dat evenement is door de coronacrisis met een jaar opgeschoven.

Het is daarom niet aannemelijk dat Wiegman nog voor het evenement de Nederlandse voetbalbond verruilt voor de Engelse, maar de FA is volhardend. Wiegman zou ook na de Spelen aan de slag kunnen gaan bij het Engelse vrouwenteam. Groot-Brittannië doet eveneens met de vrouwenploeg mee aan de Olympische Spelen. Het contract van Wiegman bij de KNVB loopt nog tot medio 2021. De huidige bondscoach van de Engelsen is oud-international Phil Neville.

Vera Pauw

Eerder greep ook Vera Pauw, die met de Oranje-vrouwen debuteerde op een eindtoernooi (het EK van 2009, red.) haar kans in het buitenland nadat ze zich met het Nederlands elftal had laten zien. Pauw had na haar werk bij Oranje ook de nationale teams van Rusland en Zuid-Afrika onder haar hoede.

