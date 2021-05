De bondscoach ligt niet wakker van de slechte benen van Mathieu van der Poel

Premium Sport

BMX’er Niek Kimmann: ’Bekend met risico’s, maar verslaafd aan kick’

De BMX-sport is normaal gesproken al een rollercoaster, maar sinds de wereldwijde corona-uitbraak is het er in deze discipline alleen nog maar heftiger op geworden. Afgelopen weekeinde in Verona viel de eerste internationale wedstrijd sinds veertien maanden ook nog eens door noodweer letterlijk in h...