Van Leeuwen weg bij FC Twente

„Om een nieuwe stap te zetten willen we een andere koers varen”, aldus algemeen directeur Paul van der Kraan. „Uiteraard zijn we Ted zeer erkentelijk voor al datgene wat hij de afgelopen twee seizoenen heeft gerealiseerd. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd.”

Van Leeuwen stapte in 2018, na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, in bij FC Twente. Een jaar later promoveerden de tukkers weer naar de Eredivisie.

Op het moment dat de Eredivisie werd stilgelegd vanwege het coronavirus bezette FC Twente de veertiende plaats, met slechts één punt meer dan nummer zestien Fortuna Sittard, dat de play-offs in had gemoeten.