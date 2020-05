Barcelona gaat geen grote zaken doen: ’Ruildeals, we moeten creatief zijn’

Dat zegt vice-voorzitter Jordi Cardoner tegenover ESPN. „Het inzetten van diverse spelers van onze club bij ruildeals wordt een onderdeel van het spel. Zo gaat de transfermarkt er komende zomer uit zien”, voorspelt Cardoner.

Neymar en Martinez

Barça, dat zich vorige zomer nog versterkte met spelers als Antoine Griezmann en Frenkie de Jong, wordt met regelmaat gelinkt aan spelers als Neymar (ook al eerder actief in Camp Nou) en Lautaro Martinez, de sensatie van Internazionale. Maar de Catalanen stevenen door de coronacrisis af op een inkomstenverlies van 120 tot 140 miljoen euro en lijken daardoor onvoldoende liquide middelen te hebben om dure spelers aan te trekken.

Barcelona moet voor 30 juni minstens zelfs 70 miljoen euro aan transfergeld binnenhalen om binnen de begroting van het seizoen 2019/20 te blijven, zo weet de Spaanse krant Marca. De Catalanen zijn deze jaargang uitgegaan van 124 miljoen euro aan transferinkomsten, maar daarvan is pas 54 miljoen euro daadwerkelijk binnen.

Creatief

Cardoner stelt dat clubs dus waarschijnlijk met creatieve oplossingen gaan komen. „Bijvoorbeeld dus een ruildeal waarbij een speler van club A naar B gaat, een speler van club B naar C, en een speler van club C naar A”, zegt de vice-voorzitter. „En waarom ook niet? Het is tijd om creatief te worden.”

Barcelona onderhandelt in elk geval met Schalke 04 over een transfer van Jean-Clair Todibo, die 25 miljoen euro moet opbrengen. Rafinha staat eveneens op de nominatie om te vertrekken uit Camp Nou. De middenvelder is vanaf de zomer voor een gelimiteerd bedrag van 16 miljoen euro op te halen.