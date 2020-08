’Ajax-aanwinst heeft wat weg van jonge Clarence Seedorf’

Mohammed Kudus met het tenue van zijn nieuwe club. Ⓒ Foto Ajax/Jasper Ruhe

AMSTERDAM - Als er iemand een neusje voor Scandinavisch talent heeft, is het John Steen Olsen (77) wel. De meesterscout uit Kopenhagen werkt al vanaf 1995 voor Ajax en hielp de club aan onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Christian Eriksen en Kasper Dolberg. Zijn meest recente ontdekking is Mohammed Kudus, die onlangs voor vijf jaar tekende in Amsterdam. „Hij is zó interessant.”