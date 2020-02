Superieure Tyson Fury verslaat kampioen Deontay Wilder

De twee zwaargewichten, beiden ongeslagen tot zondag, stonden voor de tweede keer met elkaar in de ring. De eerste partij tussen Wilder en Fury vond plaats in december 2018 en eindigde in een controversieel gelijkspel. De Amerikaanse titelverdediger behield daardoor zijn kampioensgordel. Fury leek in het eerste gevecht de overhand te hebben, maar ging wel twee keer neer. Beide heren waren het daarom niet eens met jurybesluit.

Voor Fury, vanwege zijn achtergrond als traveller ook wel de Gypsy King genoemd, lonkt nu een partij met zijn landgenoot Anthony Joshua, die vier kampioensgordels in zijn bezit heeft: die van boksbonden WBA (Super), IBF, WBO en IBO.

Tyson Fury (rechts) haalt uit richting Deontay Wilder. Ⓒ AFP

De grotere en zwaardere Fury (2,06 meter) sloeg Wilder (2,01 meter) in de derde ronde voor het eerst naar de grond. Het was pas de tweede keer in de carrière van de Amerikaan dat hij neerging. Het oor van Wilder begon door de rake klap van Fury flink te bloeden. Hoewel duidelijk aangeslagen, slaagde The Bronze Bomber er toch in om het einde van de ronde te halen.

In de vijfde ronde was het opnieuw raak voor Fury, die Wilder met leverstoot voor de tweede keer neerhaalde. Even later kreeg de Brit een strafpunt, omdat hij na tussenkomst van de scheidsrechter nog een klap uitdeelde. Enkele ronden daarvoor greep de arbiter echter niet in toen Wilder hetzelfde deed.

Tyson Fury (links) ontwijkt een rechtse directe van Deontay Wilder. Ⓒ AFP

In de zevende ronde was Fury nog steeds de dominante vechter en had het kamp van Wilder, die amper meer op zijn benen kon staan, genoeg gezien, waarop de handdoek werd geworpen. Wilder was na afloop ook niet aanwzig op de persconferentie, omdat hij naar het ziekenhuis moest ter controle. Mogelijk heeft hij een gebroken trommelvlies op gelopen.

Door zijn overwinning heeft Fury nu 30 van zijn 31 partijen gewonnen. Wilder staat op 44 partijen, 42 zeges en één nederlaag.

’Terug op troon’

Fury kroonde zich in 2015 door een overwinning op de legendarische Wladimir Klitschko al eens tot kampioen van de WBC (Super), IBF, WBO en IBO. Vanwege een drankverslaving, drugsgebruik en mentale problemen raakte hij die titels kwijt, maar inmiddels is de Engelsman weer terug aan de top, zo concludeerde hij zelf ook na zijn zege op Wilder. „De koning zit weer op zijn troon”, aldus Fury, waarna hij ten overstaan van de gehele zaal het nummer American Pie van Don McLean ten gehore bracht.

Tyson Fury wordt gehuldigd als winnaar. Ⓒ REUTERS

’In het harnas’

Wilder vertelde na afloop dat hij niet in optimale vorm aan de partij was begonnen. „Er speelden enkele zaken”, aldus de Amerikaan, naar verluidt doelend op een beenblessure. „Maar ik wil geen excuses maken. Ik word hier alleen maar sterker van. De beste man heeft vandaag gewonnen, al had ik liever in het harnas gestorven. Ik vecht altijd door. Helaas gooiden mijn coaches de handdoek.”

Over de top

Natuurlijk was de aanloop naar de partij, zoals welhaast traditie bij grote gevechten, volledig over de top. Fury betrad het uitverkochte MGM Grand Garden Arena in Las Vegas zittend op een draagbare troon en met een kroon op zijn hoofd. Wilder droeg bij zijn entree een zwarte pak en masker, als ware hij een krijgsheer uit de Middeleeuwen was.

De 15.816 stoeltjes tellende zaal was gevuld met talloze celebrities, onder wie Super Bowl-winnaar en MVP Patrick Mahomes van de Kansas City Chiefs en de gestopte topboksers Evander Holyfield en Mike Tyson. Fury is vernoemd naar laatstgenoemde.

Tyson Fury tijdens zijn entree. Ⓒ REUTERS