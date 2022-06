Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-spits en voormalig penningmeester over Ivoriaan Advies aan Haller om ’nee’ te zeggen tegen Dortmund: ’Ajax walhalla voor een spits’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ajax lijkt Sébastien Haller te gaan verkopen aan Borussia Dortmund. Ⓒ PRO SHOTS

AMSTERDAM - John van Loen vindt een transfer van Sébastien Haller naar Borussia Dortmund onverstandig. De speler zelf moet die overstap niet willen, maar Ajax ook niet, zegt de voormalige nummer 9 van de Amsterdamse club. „Ajax is het walhalla voor een spits”, verklaart Van Loen zich nader. „Haller scoorde afgelopen seizoen 21 keer in de Eredivisie, maar had nog tien doelpunten kunnen maken als hij niet zo gemakzuchtig was geweest.”