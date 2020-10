João Teixeira voelt zich thuis bij Feyenoord. Ⓒ René Bouwman

ROTTERDAM - Feyenoords Portugese aankoop João Teixeira (27) heeft zin in het Europa League-duel met Dinamo Zagreb, dat donderdagavond in een met enige duizenden supporters van de thuisclub gevuld stadion plaats heeft. De nieuweling heeft snel zijn weg gevonden bij de Rotterdammers en wil zijn familie thuis in Portugal vooral met optredens in Europa verrassen.