PSG-doelman Sergio Rico ontwaakt uit coma: ’Licht aan het einde van de tunnel’

De Spanjaard viel eind mei hard van zijn paard en raakte gewond aan zijn hoofd. Daardoor kwam hij terecht op de intensive care in het ziekenhuis van Sevilla. Rico werd twee weken geleden van de verdoving gehaald om enkele uren later weer in coma gebracht te worden. Na een korte radiostilte kwam Silva met de positieve update.

Rico is weer bij bewustzijn volgens zijn vrouw, terwijl hij ook contact probeerde te maken. Hij verkeert echter nog steeds in zorgwekkende toestand.