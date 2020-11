Liverpool in hoek waar klappen vallen

Want ook Fabinho, Andy Robertson (beiden hamstringklachten), Joe Gomez, Virgil van Dijk, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain (allen knieblessures), Jordan Henderson (spier) en Trent Alexander-Arnold (kuit) zitten al in de lappenmand.

Met name centraal achterin is de spoeling nu dun bij Liverpool. Joel Matip en Nat Phillips zijn de enige twee fitte centrumverdedigers. Mogelijk lonkt voor voormalig PEC Zwolle-verdediger Sepp van den Berg (18) nu een kans, al kwam hij dit seizoen nog niet in de plannen voor bij The Reds.

Bovendien is Mohamed Salah voor de tweede keer positief getest op het coronavirus. De Egyptische aanvaller zal opnieuw in thuisisolatie moeten.

De topscorer van de Premier League mist zondag het duel met koploper Leicester City en mogelijk ook de wedstrijd volgende week woensdag in de Champions League tegen Atalanta.

Salah verbleef de afgelopen periode bij de nationale ploeg van Egypte. Hij testte vorige week vrijdag positief en kon niet meedoen in de interland tegen Togo. Hoewel de sterspeler geen symptomen vertoonde, leverde zijn test op woensdag weer een positieve uitslag op, meldde de Egyptische voetbalfederatie.

Mohamed Elneny

Hetzelfde gold voor middenvelder Mohamed Elneny van Arsenal. Ook hij is voor de tweede keer positief getest en zal vermoedelijk de eerstkomende twee wedstrijden van de Londense club missen.

Vijf keer wisselen

Geluk bij een ongeluk voor Klopp is dat hij tijdens wedstrijden weer vijf keer mag wisselen. Op aandringen van de Engelse bondscoach Gareth Southgate ging de Engelse voetbalbond overstag om de eerder geschrapte regel weer in ere te herstellen.

Vanwege de volgepropte kalender, als gevolg van de coronastop, mochten clubs eerder dit jaar vijf in plaats van drie spelers vervangen per wedstrijd. De kleinere clubs sprongen echter op de barricaden, omdat de topteams met hun bredere selecties voordeel hadden bij de regel.