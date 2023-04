NOC*NSF gaat medaillewinnaar Parijs huldigen in TeamNL Huis

„Met de eigen exploitatie hebben we nu de mogelijkheden om sporters en gasten in het TeamNL Huis warm welkom te heten en sport te laten beleven zoals we dat ook dagelijks doen op Papendal. Dat geeft ons veel mogelijkheden”, aldus Jochem Schellens, de directeur van Papendal. Dagelijks zijn er 4500 mensen welkom in het TeamNL Huis.

"Gelukkig kunnen we elkaar in Parijs bij de Olympische en Paralympische Spelen weer echt ontmoeten op een centrale locatie", aldus Marc van den Tweel, de algemeen directeur van NOC*NSF. "Het TeamNL Huis staat voor een inmiddels lange traditie, die we na de coronaperiode voluit voortzetten én nieuw leven inblazen met een prachtige invulling. Dan doen we in gezamenlijkheid met onze partners. We delen de liefde voor de sport en dezelfde oranje voordeur."

In het TeamNL Huis komen volgens NOC*NSF onder meer een restaurant, een expositieruimte en een studio voor Nederlandse media.

Geschiedenis

Het Holland Heineken House werd in 1992, tijdens de Spelen van Barcelona, voor het eerst gebruik. Het concept groeide uit tot een begrip en alle grote sporters werden er de afgelopen decennia geëerd. Tijdens de afgelopen twee edities van de Spelen, in 2021 en in 2022 in Beijing, werd er vanwege het coronavirus afgezien van een ontmoetingsplaats.

Het wordt de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat er een fysieke plek komt tijdens de Spelen waar de sporters en fans elkaar kunnen ontmoeten.