Opmerkelijke onthulling Novak Djokovic

Federer mist de grote hardcourttoernooien van Indian Wells en Miami en het gravelseizoen, waaronder Roland Garros. In januari tijdens de Australian Open had de nummer drie van de wereld al last van een blessure, maar het leek er toen niet op dat het zijn knie betrof. In de halve eindstrijd maakte Djokovic toen gehakt van de moeizaam bewegende Federer.

„Ik wist dat hij ergens mee kampte in Melbourne, maar eigenlijk wist niemand wat er precies aan schortte”, vervolgde Djokovic. De nummer één van de wereld vindt het allesbehalve leuk dat Federer er niet bij is de komende maanden. „Ik hou er absoluut niet van als iemand een operatie moet ondergaan. Ik heb dat zelf één keer meegemaakt. Hopelijk was dat de enige keer in mijn leven.”

Djokovic moest in 2018 onder het mes vanwege aanhoudende elleboogproblemen. Sindsdien veroverde hij vijf grandslamtitels. Djokovic heeft nu zeventien Majors in zijn bezit. Nadal staat op negentien stuks, één minder dan recordhouder Roger Federer. Djokovic hoopt dat de Zwitser snel terugkeert. „Roger is Roger, deze sport heeft hem nodig.”

In het verleden leken Djokovic en Federer niet de beste vrienden te zijn, maar tegenwoordig kan het tweetal het in ieder geval uitstekend vinden, zo bleek uit een onthulling van de Serviër. Djokovic vertelde dat de volgens velen drie beste tennissers aller tijden met z’n drieën in een WhatsApp-groep zitten. „We zijn heel actief en soms ook helemaal niet. Als we actief zijn, dan reageert iedereen ook. We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Iedereen heeft enorm veel respect voor elkaar, zowel privé als professioneel.”

Djokovic vertelde verder dat hij nog steeds mogelijkheden ziet voor verbetering in zijn tennis. „Jazeker, dat is mijn grootste motivatie. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden dat ik nog tennis en elke dag voor de volle honderd procent alles geeft. In deze sport kan ik me ook ontwikkelen als mens en mijn karakter verder ontwikkelen.”