Falende lasverbindingen oorzaak ingestort dak AZ-stadion

Waardoor deze verbindingen zijn bezweken, is nog niet bekend. Tijdens het verkennend onderzoek zijn ook twee breuken en twee verdachte plekken aangetroffen in het deel van het dak dat nog intact is. De geconstateerde breuken en vermoedelijke scheuren kunnen leiden tot het bezwijken van delen van het resterende dak en vormen daarmee een acuut risico.

De Onderzoeksraad heeft een formele tussentijdse waarschuwing verstuurd, waarbij de Raad erop aandringt dat AZ de stabiliteit en sterkte van de constructie controleert en waar nodig maatregelen treft. De gemeente moet hier als vergunningverlener op toezien.