Onderzoeksraad: stadion AZ kan verder instorten

Waardoor deze verbindingen zijn bezweken, is nog niet bekend. Tijdens het verkennend onderzoek zijn ook twee breuken en twee verdachte plekken aangetroffen in het deel van het dak dat nog intact is. De geconstateerde breuken en vermoedelijke scheuren kunnen leiden tot het bezwijken van delen van het resterende dak en vormen daarmee een acuut risico.

Waarschuwing

De Onderzoeksraad heeft een formele tussentijdse waarschuwing verstuurd, waarbij de Raad erop aandringt dat AZ de stabiliteit en sterkte van de constructie controleert en waar nodig maatregelen treft. De gemeente moet hier als vergunningverlener op toezien.

AZ laat de komende periode de bewuste lasverbindingen inspecteren en (in overleg met de OVV) ook destructief onderzoek uitvoeren naar de lasnaden van de bezweken spanten. De tussenrapportage met de voorlopige conclusies wordt eind augustus verwacht.

Consequenties wedstrijden

Afgelopen zaterdag stortte een deel van het dak van het stadion van AZ in, wat voor een enorme schade zorgde. Het Europa League-duel met FC Mariupol speelde de ploeg van trainer Arne Slot donderdagavond in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, en op die locatie wordt zondag ook de thuiswedstrijd tegen FC Groningen afgewerkt. Wat de verdere consequenties voor het wedstrijdschema van AZ, zijn worden op korte termijn in kaart gebracht en besproken met KNVB en UEFA.

