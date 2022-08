Koersdirectrice blij met eerste editie Tour voor vrouwen: ’Zie het nog 100 jaar plaatsvinden’

„Ook al evolueert het vrouwenwielrennen, het economisch model is nog altijd fragiel. Ploegen zijn niet zo heel groot”, aldus Rousse. „Bij de mannen heb je teams van 28, 30 renners; vrouwenteams zijn kleiner. Dat is een aspect waar we rekening mee moeten houden. Acht dagen, meteen na de Tour voor mannen, lijkt me op dit moment perfect. Daar is niet echt discussie over, op dit moment is iedereen tevreden over acht dagen. Ik hoop dat deze Tour ook nieuwe sponsors aantrekt, dat het vrouwenwielrennen hier baat bij heeft en zo kan doorgroeien. Dan kan je nadenken over een langere rittenkoers.”

Rousse noemde de eerste editie van de Tour de France Femmes een „groot succes.” Annemiek van Vleuten schreef de etappekoers door Frankrijk op indrukwekkende wijze op haar naam. „Met Van Vleuten hebben we een mooie winnaar”, aldus de Franse oud-wielrenster, die vorig jaar door de ASO werd aangesteld als koersdirectrice. „Ze was de grote favoriete en ze maakte het ook waar, ondanks haar ziekte in het begin van de week.”

100 jaar

Voor het eerst sinds 2009 vond weer een echte etappekoers door Frankrijk plaats voor de wielrensters. De Tour de France Femmes werd direct na de Tour voor mannen gehouden, met de start in Parijs en de finish op La Super Planche des Belles Filles. „Het was een geslaagde eerste editie, waarop we door kunnen bouwen. Ik zie deze Tour nog 100 jaar plaatsvinden”, aldus Rousse, die vertelde dat op 27 oktober het parcours voor volgend jaar wordt onthuld. Van Vleuten hoopt in 2023 op een aankomst op de Alpe d’Huez.

Een tijdrit ontbrak in deze editie. „Een tijdrit lokt minder publiek en voor de eerste editie wilden we een voor het publiek aantrekkelijk parcours”, aldus Rousse. „Dat verbiedt ons uiteraard niet om de komende jaren wel een tijdrit in te lassen, want het is een belangrijk onderdeel in een rittenkoers en vaak van belang voor het algemeen klassement.”