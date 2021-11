Prestigieuze prijs voor Vivianne Miedema

De topscorer aller tijden van Oranje is uitgeroepen tot voetbalster van het jaar in de verkiezing van de Britse omroep BBC. Fans vanuit de hele wereld gaven Miedema de voorkeur boven de Australische Sam Kerr (Chelsea) en de Spaanse Alexia Putellas (FC Barcelona), die respectievelijk als tweede en derde eindigden. Vorig jaar ging de prijs naar de Engelse Lucy Bronze, in 2019 won de Noorse Ada Hegerberg.

„Dit betekent veel voor me, na het jaar dat ik heb gehad met het Nederlands team en met Arsenal”, zegt Miedema, die tijdens een training van haar club werd verrast met de BBC-trofee. De 25-jarige spits heeft sinds haar komst naar Arsenal in 2017 al meer dan honderd doelpunten gemaakt voor de Engelse club. Ze veroverde in 2019 met Arsenal de landstitel. Vorig seizoen ging de titel naar Chelsea.

Miedema werd afgelopen zomer topscorer op de Olympische Spelen in Japan met maar liefst tien doelpunten in vier wedstrijden. Ze strandde met Oranje in de kwartfinales tegen de Verenigde Staten via strafschoppen. Miedema is ook al geruime tijd de topscorer aller tijden van de ’Leeuwinnen’. De teller staat op 85 doelpunten in 104 interlands.

„Records zijn er om verbeterd te worden en ik hoop dat iemand dat in de toekomst gaat doen, maar nu geniet ik ervan”, aldus Miedema, die al uitkijkt naar het EK van volgend jaar in Engeland. „We verdedigen daar onze titel. Op zo’n toernooi wil je jezelf laten zien, ik kan niet wachten tot het komende zomer begint.”

Miedema ontbreekt maandagavond in de oefeninterland van Oranje in Den Haag tegen Japan. Ze mag van bondscoach Mark Parsons het vriendschappelijke duel overslaan. Miedema kan maandagavond nog een individuele prijs winnen. Ze behoort tot de twintig genomineerden bij de vrouwen in de Gouden Bal-verkiezing van France Football. Lieke Martens (FC Barcelona) zit daar ook bij. Op een gala-avond in Parijs wordt de Gouden Bal bij zowel de mannen als vrouwen uitgereikt.