ATP Finals: ’Super Saturday’ met de beste vier tennissers van de wereld

Rafael Nadal Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het tennisseizoen 2020 was mager, maar de laatste twee dagen van deze coronajaargang zijn veelbelovend. De beste vier spelers van de wereldranglijst spelen zaterdag om een plek in de eindstrijd van de ATP Tour Finals. Wordt het – net als de Roland Garrosfinale - een confrontatie tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal? Of gaan we Dominic Thiem en/of Daniil Medvedev op de finaledag in actie zien?