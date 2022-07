Matthews wint Tour-rit na waanzinnige ontknoping

Vanuit het vertrek in Saint-Étienne was het koers en chaos. Jumbo-Visma, dat tot dusver dominant aanwezig was, was opvallend weinig te zien en Van Aert en Tiesj Benoot moesten Jonas Vingegaard bijstaan in de verdediging op een vroeg aanvallende Tadej Pogacar. Bovenop de Côte de Saint-Just-Malmont, na 15 kilometer koers, kon de orde enigszins hersteld worden, maar veel renners, waaronder Primoz Roglic, reden wel al op grote achterstand.

Ontsnapping van 23

Bovendien bleef het ontzettend hard gaan, omdat er maar moeizaam een ontsnapping ontstond. Uiteindelijk ontstond er een groep van 23 man met daarbij Bauke Mollema en bergkoning Simon Geschke. De best geplaatste renner vooraan was Louis Meintjes op iets meer dan een kwartier van Vingegaard. Enkele andere grote namen waren Jakob Fuglsang, Michael Matthews, Daniel Martinez, Rigoberto Uran, Alberto Bettiol, Stefan Küng en Thibaut Pinot.

Deze groep nam snel veel voorsprong, waarna achter hen het peloton weer bij elkaar kwam. Alleen een groepje rondom sprinter Caleb Ewan reed op grotere achterstand. Dus wisten Mollema - die met Quinn Simmons ook nog een ploeggenoot van voren had - en co al snel dat ze mochten gaan strijden om de ritzege.

Op een kleine zestig kilometer van de finish was het diezelfde Simmons die de finale opende met een aanval. Uiteindelijk reed Matthews weg en hij kreeg even later het gezelschap van Andreas Kron, Luis Leon Sanchez en Felix Grössschartner. Daarachter ontplofte de boel op de Côte de la Fage en Mollema kon niet mee.

Geen geluk voor Lotto

Voorin was er een klein drama voor Kron van Lotto-Soudal, de ploeg die vrijdag ook al geplaagd was met de val van Ewan, die leek reed. Zo kwam er geen nieuwe Deense ritzege.

Op de Côte de la Croix Neuve kwamen de achtervolgers rap naderbij, maar Matthews trok vooraan hard door. De Australiër kreeg op iets minder dan drie kilometer van de meet het gezelschap van Bettiol. De Italiaan gooide de sprinter met pijn en moeite overboord. Enkele hectometers later was Matthews echter weer terug en ging hij er alleen vandoor. Hij kwam solo aan met 14 tellen voorsprong op Bettiol. Pinot werd derde.

Pogacar valt aan

In het peloton werd op de Côte de la Fage het tempo de lucht ingeslingerd door eerst Primoz Roglic en vervolgens Wout van Aert. Daardoor bleef er een elitegroepje over op weg naar de Côte de la Croix Neuve in Mende. Daar bleven er onder het beulstempo van Brandon McNulty en Rafal Majka slechts een paar man over. Pogacar trok even later door en alleen Vingegaard ging eenvoudig mee. De rest werd op een grote achterstand gereden op de korte col.