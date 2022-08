Wervelend AZ na late goals in riante uitgangspositie voor plaatsing Conference League

AZ had zich ingesteld op een stug spelend Gil Vicente, maar stond al binnen een half uur op voorsprong via een prachtige kopbal van Dani de Wit. De score had richting rust al verder kunnen worden uitgebouwd, maar wonder boven wonder bleef het bij 1-0.

Na rust stapelden de Alkmaarders de ene wervelende aanval op de andere, maar het uitspelen van bij vlagen niet te missen kansen bleek een uitdaging van jewelste. Zo had met name Vangelis Pavlidis 2-0 moeten maken, maar hij miste van dichtbij jammerlijk. De 2-0 viel vervolgens alsnog via zomeraankoop Mayckel Lahdo, die met zo’n beetje zijn eerste balcontact voor veel opluchting zorgde in het AFAS stadion.

Daarmee was het hek dan ook direct van de dam, want Pavlidis nam revanche op zijn eigen misser door enkele minuten voor tijd de uitganspositie van zijn ploeg nog wat rianter te maken: 3-0. Daarmee was het feest nog niet voorbij, want op aangeven van Yukinari Sugawara wist Mees de Wit de return vlak voor tijd nagenoeg tot formaliteit te maken.

De terugwedstrijd is volgende week donderdag in Portugal.