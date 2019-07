Geen Oranjeparade in Lyon

Volgens de Fransen is het niet mogelijk om in een stoet door Lyon naar het stadion te trekken vanwege de veiligheid. Bij de voorgaande wedstrijden van de 'Leeuwinnen' op het WK werd wel steeds een Oranjeparade gehouden, die steeds probleemloos verliep en veel bekijks trok in de Franse steden.

Via de KNVB en de wereldvoetbalbond FIFA zijn vooralsnog zo'n 2500 kaarten verkocht voor de halve finale tegen Zweden in het Parc OL. De thuishaven van Olympique Lyon biedt plaats aan 60.000 toeschouwers. De Nederlandse voetbalsters speelden één keer in een nog groter stadion. Drie jaar geleden oefenden ze in de Georgia Dome van Atlanta, met een capaciteit van 80.000 toeschouwers, tegen de Verenigde Staten.

