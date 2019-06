Lieke Martens staat op

Wat een opluchting! Lieke Martens schiet Oranje vanaf de strafschopstip naar de kwartfinales van het WK. Ⓒ FOTO’S BSR/SOCCRATES & REUTERS

RENNES - Tien op een rij! Na de zegetocht op het EK in eigen land rijgen de Oranje Leeuwinnen ook op het WK in Frankrijk de overwinningen aaneen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg gisteren in het Roazhon Park in Rennes – zij het met het nodige geluk – Japan (2-1) en staat nu in de kwartfinale, een niet eerder vertoonde prestatie. Zaterdag (aanvang 15.00 uur) in Valenciennes is Italië, dat eerder op de dag China met 2-0 versloeg, de tegenstander.