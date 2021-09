Live Champions League: Wat kan Ajax tegen gehavend Besiktas?

Het duel tussen Ajax en Besiktas is vanaf 18.45 uur te volgen via een live Twitter-verslag:

Bij Ajax was het de vraag of Davy Klaassen of Berghuis als aanvallende middenvelder start in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Klaassen is hersteld van een liesblessure die hij drie weken geleden bij het Nederlands elftal opliep. Met Steven Berghuis achter de spits won Ajax de laatste vijf duels, met imponerende doelcijfers van 24-1. Het is dus laatstgenoemde geworden.

De basisformatie van Ajax voor het tweede groepsduel in de Champions League telt geen verrassingen. Remko Pasveer vervangt opnieuw de geblesseerde doelman Maarten Stekelenburg. Daley Blind verschijnt aan de aftrap voor zijn 50e duel in de koningsklasse van het clubvoetbal. Nicolás Tagliafico en David Neres beginnen net als Klaassen op de bank.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez en Blind; Álvarez, Berghuis en Gravenberch; Antony, Haller en Tadic.

Michy Batshuayi is de enige aanvaller in de basisformatie van Besiktas. Oğuzhan Özyakup, geboren in Zaandam, begint op de bank.

Opstelling Besiktas: Destanoğlu; Rosier, Saatçı, N’Sakala, Meras en Yilmaz; Karaman, Uçan, Souza en Bozdoğan; Batshuayi.

De Amsterdamse club warmde de fans dinsdagmiddag op met een filmpje met oude sfeerbeelden van wedstrijden in een volle Johan Cruijff ArenA.

Het elftal van Ten Hag verkeert de afgelopen weken in uitstekende vorm. De bezoekers uit Istanbul missen een aantal gewaardeerde basisspelers.

Ajax opende de groepsfase van de Champions League twee weken geleden met een overtuigende uitzege op Sporting Portugal (1-5). Besiktas leed een nipte nederlaag tegen Borussia Dortmund (1-2). Het laatste Champions League-duel van Ajax in de ArenA vond in plaats in december vorig jaar, toen met 0-1 werd verloren van Atalanta.

Dumfries en De Vrij in basisteam Internazionale

Internazionale begint dinsdag in Kiev met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij als basisspelers aan het Champions League-duel met Sjachtar Donetsk. De Italiaanse coach Simone Inzaghi start met de Argentijn Lautaro Martinez en de Bosnische aanwinst Edin Dzeko in de spits. Bij de Oekraïense opponent is oud-Ajacied Lassina Traoré de meest vooruitgeschoven aanvaller.

Zowel Inter als Sjachtar begon het Europese galatoernooi met een nederlaag. De Italiaanse kampioen verloor thuis met 0-1 van Real Madrid. De Oekraïners lieten zich in Moldavië verrassen door FC Sheriff Tiraspol: 2-0.