Video: Ajax deelt ’opwarmertje’ richting terugkeer Champions League in ArenA

Het elftal van trainer Erik ten Hag verkeert de afgelopen weken in uitstekende vorm. De bezoekers uit Istanbul missen een aantal gewaardeerde basisspelers.

Bij Ajax is het de vraag of Davy Klaassen of Steven Berghuis als aanvallende middenvelder start in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Klaassen is hersteld van een liesblessure die hij drie weken geleden bij het Nederlands elftal opliep. Met Steven Berghuis achter de spits won Ajax de laatste vijf duels, met imponerende doelcijfers van 24-1.

Ajax opende de groepsfase van de Champions League twee weken geleden met een overtuigende uitzege op Sporting Portugal (1-5). Besiktas leed een nipte nederlaag tegen Borussia Dortmund (1-2). Het laatste Champions League-duel van Ajax in de ArenA vond in plaats in december vorig jaar, toen met 0-1 werd verloren van Atalanta.

Het duel tussen Ajax en Besiktas is vanaf 18.45 uur te volgen via een live Twitter-verslag en via onderstaande statistieken: