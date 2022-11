El Bouni en Overmeer bonken op deur met zeges tijdens Rivals 3

El Bouni, actief in het lichtzwaargewicht, sloeg zijn tegenstander Mohammed Bali met zijn eerste echte stoot direct knock-out. De partij was op dat moment amper twee minuten bezig. El Bouni, de nummer drie van de divisie mag nu hopen op een titelpartij tegen kampioen Sergej Maslobojev. ,,Hier had ik voor getraind. De eerste landde direct en pats, boek, dat was het. Wat nu? Waar Glory me ook neerzet, ik zal er staan”, weigerde El Bouni ondanks vier zeges op een rij met zijn vuist op tafel te slaan.

Overmeer bewees andermaal een gevaarlijke klant op weltergewicht te zijn. De Nederlander overklaste zijn opponent Robin Ciric en toonde actie na actie aan dat hij over een zeer uitgebreide set aan kwaliteiten beschikt. Trappen, stoten en knietjes, alles haalde hij uit de kast en bijna alles was ook raak. Het leek boven doen alsof hij de acties van zijn opponent kon zien aankomen, aangezien hij vele alle aanvallen kon ontwijken. Na drie ronden werd Overmeer door de jury unaniem tot winnaar uitgeroepen. ,,Misschien was ik iets te gretig, ik had nog iets netter te kunnen, maar we hebben een wereldpartij neergezet. Op naar de volgende!”

Deniz Demirkapu trapte de Glory Rivals-avond af. Letterlijk. Hij schopte zijn opponent Matej Trcka binnen een ronde uit de partij. Ben Moh was vervolgens Kyle Todd op punten de baas. Tariq Osaro (127 kilo en 1,98 meter) versloeg zijn veel zwaardere maar ook veel kleinere collega-zwaargewicht Abderrahman Barkouch (142 kilo en 1,75 meter) op knock-out.

Tariq Osaro. Ⓒ Glory Twitter

Enfusion114

Voorafgaand aan het derde Glory Rivals-event vond in de Sporthallen Zuid ook nog Enfusion114 plaats. Twee van de grootste kickbokstalenten van dit moment kwamen in actie. De 21-jarige weltergewichtkampioen Mo Touchassie rekende af met de Hongaar Dominik Barezcki. Na een knock-down in de tweede maakte Touchassie het karwei af in de derde ronde met een knietje tegen het bovenlijf van zijn opponent.

De Turkse Nederlander Muhammed Simsek (22) versloeg Wassim Bendaou op vergelijkbare wijze. In de tweede ronde maaide het talent zijn opponent neer met een spinning backfist, om het karwei in derde af te maken met een rake linkerhoek. In februari vecht Simsek om de bantamgewichttitel tegen kampioen Matthew Daalman.

Verder sprong tijdens Enfusion114 de knock-out van Karim El Amri in het oog. Hij liet Khalid El Moukadam met een snoeiharde trap tegen het hoofd sterretjes zien.