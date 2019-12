Het chagrijn is groot bij FC Twente

Oriol Busquets, Wout Brama en Javier Espinosa balen van de nederlaag tegen Vitesse. Ⓒ ANP

ENSCHEDE - De schwung is er uit bij FC Twente, dat bij de rentree op het hoogste niveau nog zo flitsend begon. Na de goede seizoenstart heeft de ploeg van de als hoofdtrainer debuterende Gonzalo Garcia nog maar tweemaal gewonnen. Ook tegen Vitesse lukt het weer niet, al had FC Twente voor rust de betere kansen. De 0-3 nederlaag leidde tot veel chagrijn in de Grolsch Veste. Routinier Wout Brama probeert de boel bij elkaar te houden in een jeugdig elftal met spelers uit alle windstreken.