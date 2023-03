Auassar (36) stopt en wordt jeugdtrainer bij Sparta, ook Namli en Tahiri vertrekken

„Het is leuk geweest, ik wil in stijl afsluiten”, zegt hij in een reactie. „Als je kijkt naar hoe ik hier een kleine vijf jaar geleden ben begonnen bij de club, wat we vervolgens allemaal met elkaar hebben meegemaakt en hoe ik het kan afsluiten met de manier waarop we nu bezig zijn: dan is er niets mooiers dan dat.”

Auassar zal als jeugdtrainer in de opleiding van Sparta gaan werken. „Daar werk ik al lange tijd naartoe”, vertelt Auassar. „Ik heb mijn diploma’s daarvoor al tien jaar op zak en ben me via studies en cursussen blijven doorontwikkelen tijdens mijn loopbaan. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, aan nieuwe prikkels. Die denk ik hierin zeker te vinden. Sinds een aantal jaar geleden ben ik hierover al in gesprek gegaan met de club en de mensen die dicht bij me staan. Ik kijk daar enorm naar uit, nadat we dit seizoen hebben afgesloten op de manier die bij dit seizoen hoort.”

Auassar begon zijn carrière, overigens als middenvelder, bij FC Dordrecht. Via VVV-Venlo verdiende hij in de zomer van 2010 een toptransfer naar Feyenoord, waarna hij ook nog voor RKC Waalwijk, De Graafschap, Excelsior en Roda JC uitkwam, alvorens zijn carrière af te sluiten met vijf jaar Sparta.

Vertrek

Sparta neemt aan het einde van dit seizoen ook afscheid van Younes Namli. Het aflopende contract van de 28-jarige Deense middenvelder wordt niet verlengd. Dat geldt ook voor reservekeeper Tim Coremans en aanvaller Mohammed Tahiri.

Namli speelde dit seizoen achttien wedstrijden in de Eredivisie, waarvan tien in de basis. De oud-speler van onder meer sc Heerenveen en PEC Zwolle kwam niet tot scoren.

Sparta deed linksback Mica Pinto, die eveneens over een aflopend contract beschikt, een aanbieding voor verlenging. De Luxemburgse basiskracht heeft dit voorstel echter niet geaccepteerd en vertrekt daarom vermoedelijk uit Rotterdam. Sparta heeft de opties in de contracten van keeper Youri Schoonderwaldt en verdediger Delano Vianello gelicht. Zij liggen nu ook voor komend seizoen vast.

Sparta staat na 26 wedstrijden op de zesde plaats in de Eredivisie en ontvangt zondag koploper Feyenoord.