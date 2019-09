CL-opponent Ajax zet trainer nu al op straat

Marcelino was ruim twee jaar in functie. Valencia gaf geen duidelijke verklaring voor de maatregel. Hij had wel een slechte relatie met de eigenaar van de club, Peter Lim uit Singapore. Marcelino zou het vooral niet eens zijn geweest met diens transferbeleid.

Valencia staat op de tiende plaats in de Spaanse competitie, met vier punten uit drie duels. De club van doelman Jasper Cillessen speelt zaterdag uit tegen titelhouder Barcelona. Komende dinsdag speelt Valencia in de eerste groepswedstrijd van de Champions League in Londen tegen Chelsea. Ajax gaat op 2 oktober in de Spaanse stad op bezoek.

Onder leiding van Marcelino eindigde Valencia twee keer als vierde in La Liga. Hij leidde zijn ploeg in mei van dit jaar tevens naar winst in de Spaanse bekerfinale tegen Barcelona (2-1).

Celades is de voormalige coach van Jong Spanje en was als assistent-trainer tevens korte tijd werkzaam bij Real Madrid. Hij speelde vier interlands en stond als middenvelder onder meer bij Barcelona en Real Madrid onder contract.