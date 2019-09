CL-tegenstander Ajax zet trainer op straat

De 54-jarige Spanjaard was ruim twee jaar in functie. Valencia geeft geen duidelijke verklaring voor het vertrek van Marcelino. Hij had wel een slechte relatie met de eigenaar van de club.

Valencia staat op de tiende plaats in de Spaanse competitie, met vier punten uit drie duels. De club van doelman Jasper Cillessen speelt zaterdag uit tegen titelhouder Barcelona.